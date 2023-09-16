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Внешняя политика 16.09.2023 20:25

Глава МИД Азербайджана принял новых послов Саудовской Аравии и Иордании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в субботу с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Баку Эссамом бин Салехом Аль-Джутайли.

"Новоназначенный посол вручил Дж.Байрамову копии верительных грамот, министр в свою очередь пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности", - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Байрамов также встретился в субботу с новоназначенным послом Иордании в Баку Омаром Аль-Нахаром.

"Джейхун Байрамов поздравил Аль-Нахара с назначением на пост посла Иордании в Азербайджане, принял копии верительных грамот и пожелал успехов в дальнейшей деятельности", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи с послами обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУД/АРАВИЯ, ИОРДАНИЯ, МИД, ПОСЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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