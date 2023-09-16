Глава МИД Азербайджана принял новых послов Саудовской Аравии и Иордании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в субботу с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Баку Эссамом бин Салехом Аль-Джутайли.

"Новоназначенный посол вручил Дж.Байрамову копии верительных грамот, министр в свою очередь пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности", - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Байрамов также встретился в субботу с новоназначенным послом Иордании в Баку Омаром Аль-Нахаром.

"Джейхун Байрамов поздравил Аль-Нахара с назначением на пост посла Иордании в Азербайджане, принял копии верительных грамот и пожелал успехов в дальнейшей деятельности", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи с послами обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений.

В.Алиев