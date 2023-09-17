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Дальнее зарубежье 17.09.2023 13:40

Глава НАТО призвал приготовиться к «долгой войне» на Украине

Конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидалось, из-за контрнаступления Украины. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой медиа-группе Funke, его слова приводит газета The Guardian.

«Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются», — предупредил генсек НАТО, добавляя, что «поэтому мы должны готовиться к длительной войне на Украине».

По его словам, все «желают скорейшего мира», однако если Вооруженные силы Украины перестанут вести боевые действия, «их страны больше не будет».

«Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир», — резюмировал Столтенберг.

Говоря о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс, генсек организации выразил уверенность, что страна рано или поздно присоединится к нему, но не уточнил, когда.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ВОЙНА


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