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Регион 17.09.2023 12:50

Пашянян заявил, что Армения не меняет вектор своей внешней политики

Армения не меняет свой внешнеполитический вектор, который исходит из национальных интересов республики, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы внимательно следим за всеми заявлениями, и при необходимости реагируем. Внешняя политика Армении прозрачна, и я не думаю, что подобные формулировки к месту", - сказал Пашинян журналистам в воскресенье.

Ранее исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что "пока слишком рано судить, меняет ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого".

По словам Пашиняна, "Армения не может изменить вектор внешней политики в том смысле, поскольку внешняя политика Армении нацелена на государственные интересы, исходит из своих национальных интересов".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИТИКА, ВЕКТОР


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