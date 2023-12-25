Ереван во время председательства в ЕАЭС будет стремиться пресекать попытки политизации евразийской интеграции - Пашинян

ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Символично, что председательство Армении совпадает с 10-летием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

По его словам, "ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями".

Пашинян отметил, что базовые свободы торговли не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений.

"Это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения. В этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации и дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", - заявил Пашинян.

Он также приветствовал подписание соглашения о свободной торговле с Ираном.

"Подписание полноформатного соглашения поспособствует укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - сказал премьер Армении.