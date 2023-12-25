Ереван во время председательства в ЕАЭС будет стремиться пресекать попытки политизации евразийской интеграции - Пашинян

ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Символично, что председательство Армении совпадает с 10-летием подписания договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в данном контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции", - сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По его словам, "ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями".
Пашинян отметил, что базовые свободы торговли не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений.
"Это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения. В этом контексте армянская сторона считает важным подписание декларации и дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, в основу которого заложены концептуальные и приоритетные направления среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС", - заявил Пашинян.
Он также приветствовал подписание соглашения о свободной торговле с Ираном.
"Подписание полноформатного соглашения поспособствует укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с Ираном и позволит подвести прочную договорную основу под совместные планы", - сказал премьер Армении.
Набиев обсудил с послом Саудовской Аравии перспективы сотрудничества Баку и Эр-Рияда в сферах авиации и инноваций
Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2024 году
Страны ЕС за 10 мес. купили у Азербайджана метанола почти на 70 млн евро
Токаев предложил построить ВОЛС по маршруту Россия-Казахстан-Иран
Японский автопроизводитель Daihatsu приостановит выпуск автомобилей минимум на месяц
Grupo Carso покупает 50%-ную долю PetroBal в нефтяных месторождениях Ichalkil и Pokoch за $530 млн
Новый фильм про Аквамена возглавил американский прокат на прошедших выходных
Алиев объявил 2024 год в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира»
Санта Клаус доставил почти 7 млн подарков, побывав на всех континентах мира
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Последняя неделя кредитной кампании под 9,9% годовых!
Nar провел встречу с представителями торговой сети
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности