Армения сохранит свой суверенитет, если станет хорошим соседом – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что власти Армении проводят хаотичную внешнюю политику.
«Правительство Армении хаотично движется из одной крайности в другую. Они считают, что так смогут спастись. Это не так. Они просто обретут другого старшего брата. Будет ли этот старший брат лучше предыдущего? Скажем откровенно, это не так. Он далеко, не так близко к региону, не так связан со своим младшим братом и преследует свои политические, возможно, даже личные амбиции и идеи. По меньшей мере, Армения должна ясно выразить свою волю. Это первое условие для мира (с Азербайджаном – ИФ)», - сказал Алиев в среду на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.
По его словам, «если Армения сможет стать хорошим соседом, покажет умение оказывать поддержку, то таким образом она сможет сохранить свой суверенитет».
Р.Ахмедов
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