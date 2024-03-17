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Внешняя политика 17.03.2024 22:55

Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений с Арменией.

«Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в воскресенье в Баку.

Президент выразил надежду, что сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, стороны «очень близки к прорыву». «Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир», - добавил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что «сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией».

«Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения», - сказал азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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