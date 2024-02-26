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Внешняя политика 26.02.2024 17:44

Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

«Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану», - сказал Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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