Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

«Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану», - сказал Алиев в понедельник на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Р.Ахмедов