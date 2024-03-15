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Регион 15.03.2024 16:19

Алиев считает важным сотрудничество стран Южного региона в вопросе экологической чистоты трансграничных рек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что сегодня регион Южного Кавказа «ближе к миру, чем когда-либо».

Об этом Алиев заявил в пятницу в Баку на встрече с председателем 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом.

Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы государства, в ходе беседы подчеркнута приверженность Азербайджана мирной повестке дня, отмечено, что фундаментальные принципы, составляющие основу мирного договора, выдвинуты Азербайджаном, между сторонами ведутся переговоры по тексту мирного договора.

По мнению Алиева, «достижение консенсуса в Восточноевропейской группе по проведению Климатической конференции ООН (COP 29) в Азербайджане само по себе является неотъемлемой частью мирной повестки», «так, Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро СОР от Восточноевропейской группы, а Армения – кандидатуру Азербайджана на проведение СОР 29, на взаимной основе были освобождены военнослужащие, что является моментом, служащим мирной повестке дня».

Глава государства заявил, что «Азербайджан положил конец армянской оккупации, использовав в соответствии со статьей 51 Устава ООН право на самооборону, и в результате этого сегодня регион ближе к миру, чем когда-либо».

В информации отмечается, что в ходе встречи стороны провели обмен мнениями по «вопросам мин, глобального изменения климата, сокращения водных ресурсов и другим актуальным вопросам повестки дня Генассамблеи ООН».

Алиев заметил, что водные ресурсы Азербайджана формируются за пределами границ страны, «поэтому важны экологическая чистота трансграничных рек и сотрудничество между странами региона в этом контексте».

Он отметил, что в период оккупации Армения установила на территориях Азербайджана более миллиона мин, обратив внимание собеседника на то, что это препятствует восстановительно-строительным работам, проводимым на освобожденных территориях, продолжает представлять угрозу для жизни людей.

Он подчеркнул, что Азербайджан осуществляет постоянную деятельность по устранению минной проблемы за счет собственных возможностей и отметил важность поддержки международного сообщества в этом вопросе. Глава государства добавил, что после освобождения территорий от оккупации в результате минных инцидентов погибли и получили ранения более 350 граждан Азербайджана.

На встрече стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ООН и различными ее структурами.

Фрэнсис высоко оценил вклад Азербайджана в многостороннюю дипломатию и межкультурный диалог. Он передал Алиеву поздравления в связи с проведением COP29 в нашей стране, подчеркнул важность созданного в этих рамках механизма «тройки», в который входят Азербайджан, ОАЭ и Бразилия.

Алиев отметил, что «Азербайджан в рамках процесса COP29 исходит из инклюзивного подхода, и механизм «тройки» в рамках COP создан впервые».

«В ходе беседы также отмечено успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (в 2019-2023гг – ИФ), подчеркнуты инициативы нашей страны, связанные с определением гуманитарного разминирования в качестве новой Цели устойчивого развития в рамках движения, а также с мобилизацией международных усилий в этой сфере», - говорится в информации.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ООН, АРМЕНИЯ


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