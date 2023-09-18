Алиев предложил создать в системе ООН спецмеханизм в отношении пропавших без вести

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым создание в системе ООН специального механизма в отношении пропавших без вести лиц в результате вооруженных конфликтов.
«Считаем, что в системе ООН существует необходимость создания специального механизма в отношении пропавших без вести», - говорится в обращении Алиева к участникам международной конференции на тему «Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести», проходящей в понедельник в Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», текст обращения опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев отметил, что вопрос, связанный с прояснением судьбы пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, носит глобальный характер, для повышения внимания к которому Азербайджан предпринял серьезные шаги. Глава государства добавил, что Азербайджан раз в два года выдвигает на Генеральной ассамблее ООН резолюцию по пропавшим без вести лицам.
Алиев в своем обращении подчеркнул, что данный вопрос является очень актуальным для Азербайджана: в ходе Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 граждан Азербайджана, 872 из которых «были взяты в плен и заложники, либо остались на когда-то находившихся под оккупацией территориях».
«По достоверной информации, без вести пропавшие лица подвергались пыткам со стороны Армении, были убиты и захоронены в местах массовых захоронений на ранее оккупированных азербайджанских территориях», - подчеркнул президент Азербайджана.
Он добавил: «За последние два года в результате раскопок на освобожденных территориях было обнаружено 10 массовых захоронений». «В результате принятых срочных мер удалось идентифицировать останки 15 пропавших без вести лиц… Дополнительная информация еще о 10 человек будет предоставлена сегодня», - отмечается в обращении.
Глава государства указал, что вопрос, связанный с прояснением судьбы пропавших без вести, поднимается азербайджанской стороной в ходе всех соответствующих встреч, переговоров с Арменией, «особенно на брюссельской и вашингтонской платформах».
Президент Азербайджана заявил, что Армения «не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести и точном местонахождении массовых захоронений». По его мнению, причины такого поведения Еревана «очевидны»: «Армения считает, что этим будут раскрыты совершенные ею очередные военные преступления и зверства».
Глава государства призвал международное сообщество оказать давление на Армению с целью предоставления азербайджанской стороне информации о судьбе пропавших без вести и массовых захоронениях. «Это чисто гуманитарный вопрос, и его политизация недопустима», - отметил Алиев.
Выяснение судьбы пропавших без вести лиц также важно с точки зрения примирения и нормализации армяно-азербайджанских отношений, добавил президент Азербайджана.
Р.Керимов
Болгария в январе-июле увеличила импорт газа из Азербайджана в 2,3 раза г/г, направив на эти цели около 200 млн евро
Австралийский СПГ-завод Chevron возобновил работу в полном объеме после устранения неполадок
В Азербайджан за 7 мес. импортированы кондиционеры на $43 млн, холодильники - на $7 млн, стиральные машины - на $30 млн
Начат арбитражный процесс против Армении за экологический ущерб, нанесенный природе Азербайджана
Причины аварии станции «Луна-25» обнародуют в конце сентября
Google заплатит $93 млн за скрытое отслеживание истории местоположений пользователей
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
В Литве ждут новых разъяснений Еврокомиссии по поводу запрета въезда автомобилей с российскими номерами
В Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова - Песков
Более 100 китайских военных самолетов замечены около Тайваня
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС