Алиев предложил создать в системе ООН спецмеханизм в отношении пропавших без вести

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым создание в системе ООН специального механизма в отношении пропавших без вести лиц в результате вооруженных конфликтов.

«Считаем, что в системе ООН существует необходимость создания специального механизма в отношении пропавших без вести», - говорится в обращении Алиева к участникам международной конференции на тему «Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести», проходящей в понедельник в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», текст обращения опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев отметил, что вопрос, связанный с прояснением судьбы пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, носит глобальный характер, для повышения внимания к которому Азербайджан предпринял серьезные шаги. Глава государства добавил, что Азербайджан раз в два года выдвигает на Генеральной ассамблее ООН резолюцию по пропавшим без вести лицам.

Алиев в своем обращении подчеркнул, что данный вопрос является очень актуальным для Азербайджана: в ходе Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 граждан Азербайджана, 872 из которых «были взяты в плен и заложники, либо остались на когда-то находившихся под оккупацией территориях».

«По достоверной информации, без вести пропавшие лица подвергались пыткам со стороны Армении, были убиты и захоронены в местах массовых захоронений на ранее оккупированных азербайджанских территориях», - подчеркнул президент Азербайджана.

Он добавил: «За последние два года в результате раскопок на освобожденных территориях было обнаружено 10 массовых захоронений». «В результате принятых срочных мер удалось идентифицировать останки 15 пропавших без вести лиц… Дополнительная информация еще о 10 человек будет предоставлена ​​сегодня», - отмечается в обращении.

Глава государства указал, что вопрос, связанный с прояснением судьбы пропавших без вести, поднимается азербайджанской стороной в ходе всех соответствующих встреч, переговоров с Арменией, «особенно на брюссельской и вашингтонской платформах».

Президент Азербайджана заявил, что Армения «не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести и точном местонахождении массовых захоронений». По его мнению, причины такого поведения Еревана «очевидны»: «Армения считает, что этим будут раскрыты совершенные ею очередные военные преступления и зверства».

Глава государства призвал международное сообщество оказать давление на Армению с целью предоставления азербайджанской стороне информации о судьбе пропавших без вести и массовых захоронениях. «Это чисто гуманитарный вопрос, и его политизация недопустима», - отметил Алиев.

Выяснение судьбы пропавших без вести лиц также важно с точки зрения примирения и нормализации армяно-азербайджанских отношений, добавил президент Азербайджана.

Р.Керимов