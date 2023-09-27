Алиев принял исполнительного директора ООН-Хабитат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Маймуну Мохд Шариф, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства. Р.Керимов

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