Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана планов нападения на Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии у страны планов напасть на Армению.

«У нас нет таких планов (напасть на Армению – ИФ). Это инсинуации господина Макрона (президента Франции - ИФ)», - сказал Алиев, принимая в среду в Баку делегацию во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом.

По его словам, «сегодня двойные стандарты стали обычным явлением для ряда международных институтов», в том числе Евросоюза.

Алиев заявил, что в Баку разочарованы заявлениями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которые в Азербайджане считают неадекватными.

Он подчеркнул, что такие заявления главы дипломатии ЕС «не отражают реальность и противоречат нормам международного права», добавив, что азербайджанская сторона рассматривает эти заявления как завуалированную угрозу в адрес Баку.

«Боррель заявил, что, если Азербайджан нападет на Армению, то это повлечет печальные последствия. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона», - заявил Алиев.

По его мнению, все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации Азербайджана в связи с якобы подготовкой к нападению на Армению.

В то же время Алиев подчеркнул важность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене (17 февраля – ИФ), инициированной канцлером Германии Олафом Шольцем, «с точки зрения того, чтобы придать динамизм мирному процессу».

Он также отметил, что Азербайджан поддерживает проведение встречи министров иностранных дел в Берлине по предложению немецкой стороны (28-29 февраля - ИФ).

По словам главы азербайджанского государства, Германия занимает нейтральную позицию в мирном процессе, «в отличие от Франции, которая, что называется, подливает бензин в огонь и снабжает Армению летальным оружием».

«Нормы международного права на нашей стороне», - добавил президент Азербайджана, назвав абсолютно необоснованными и предвзятыми попытки обвинить Баку в том, что касается обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны. «Азербайджан не предпринимает шагов, отличных от шагов, предпринимаемых другими странами, для обеспечения суверенитета и территориальной целостности», подчеркнул он.

Глава государства добавил, что после последней серьезной напряженности на границе с Арменией в сентябре 2023 года ситуация на границе была спокойной до февраля этого года, но после того, как в текущем месяце армянский снайпер серьезно ранил азербайджанского солдата, «нам пришлось своевременно отреагировать на это адекватно и точно», «ответ занял несколько минут», «и этого хватило Армении, чтобы понять, что попытка убийства азербайджанцев не останется безнаказанной и, как я уже говорил, с сентября прошлого года, если не считать этого инцидента, на границе царит спокойствие».

«Так что господин Боррель и господин Макрон берут эту информацию не из реальности, а из своих снов», - заявил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан привержен мирному процессу.

Р.Керимов