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В Германии выступили за фундаментальную реформу ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной. Ее слова приводит Der Spiegel.

"Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен", - заявила Бербок.

По ее словам, только в случае адаптации ООН к реалиям 21-о века организация сможет стать местом, где "мировое сообщество будет вместе решать проблемы". Германия также последовательно выступает за реформу Совбеза вместе с Бразилией, Индией и Японией, отметила Бербок.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ООН, РЕФОРМЫ


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