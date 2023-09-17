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Евросоюз планирует увеличить оборонный бюджет в 2024 году

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году. Об этом сообщает Euractiv.

В публикации отмечается, что представители парламента на переговорах выразили желание добиться увеличения Европейского фонда обороны на €625 млн, а также выделения еще €45 млн на программы военной мобильности.

Как сообщается, речь идет о соглашении, которое является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией. Если Совет поддержит предложение парламента и комиссии, бюджет Европейского фонда обороны в 2024 году составит €1,263 млрд, а программы военной мобильности €286 млн.

В.Алиев

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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