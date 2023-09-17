ВСУ взяли под контроль Клещеевку

ВСУ взяли под контроль населенный пункт Клещеевка (Донецкая область, Бахмутский район), сообщается на странице 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook в воскресенье вечером. Подчеркивается, что село освобождено силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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