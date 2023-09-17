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СНГ 17.09.2023 22:06

ВСУ взяли под контроль Клещеевку

ВСУ взяли под контроль населенный пункт Клещеевка (Донецкая область, Бахмутский район), сообщается на странице 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook в воскресенье вечером.

Подчеркивается, что село освобождено силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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Тэги: ВСУ, КЛЕЩЕЕВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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