Явка на выборах в Ереване составила всего 28,46%

Явка избирателей на выборах в городской совет (Совет старейшин) Еревана, прошедших 17 сентября, была очень низкой - 28,46%, сказал в ходе брифинга глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.

Глава ЦИК назвал явку беспрецедентно низкой для столицы. В то же время он отметил, что динамика выборов последних лет показывает тенденцию к снижению явки.

В 2018 году явка на выборах в городской совет Еревана составила 43,65%.

Отдел политических новостей