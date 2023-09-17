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Регион 17.09.2023 22:12

Явка на выборах в Ереване составила всего 28,46%

Явка избирателей на выборах в городской совет (Совет старейшин) Еревана, прошедших 17 сентября, была очень низкой - 28,46%, сказал в ходе брифинга глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.

Глава ЦИК назвал явку беспрецедентно низкой для столицы. В то же время он отметил, что динамика выборов последних лет показывает тенденцию к снижению явки.

В 2018 году явка на выборах в городской совет Еревана составила 43,65%.

Отдел политических новостей

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Тэги: ЕРЕВАН, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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