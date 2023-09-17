Явка на выборах в Ереване составила всего 28,46%

Явка избирателей на выборах в городской совет (Совет старейшин) Еревана, прошедших 17 сентября, была очень низкой - 28,46%, сказал в ходе брифинга глава Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.
Глава ЦИК назвал явку беспрецедентно низкой для столицы. В то же время он отметил, что динамика выборов последних лет показывает тенденцию к снижению явки.
В 2018 году явка на выборах в городской совет Еревана составила 43,65%.
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