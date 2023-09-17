Трамп после выборов 2020 года не пытался использовать армию для сохранения власти - Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что не получал после выборов 2020 года от на тот момент президента США Дональда Трампа никаких приказов об использовании военных для сохранения власти.
"Я никогда не получал незаконных приказов", - сказал Милли в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о распоряжениях Трампа после проигранных им президентских выборов 2020 года.
Он также добавил, что уверен в том, что штурм Капитолия, который сторонники Трампа предприняли 6 января 2021 года, никогда не повторится в истории США.
"Я уверен, что США, демократия нашей страны одержит верх, и верховенство закона тоже", - добавил он.
Ранее некоторые американские СМИ писали, что военачальники в США опасались, что Трамп может решить использовать армию, чтобы остаться у власти после выборов 2020 года.
6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.
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