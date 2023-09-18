В Беларуси анонсировали масштабные военные учения в последней декаде сентября

Заместитель госсекретаря Совбеза БеларусиПавел Муравейко заявил о проведении масштабных учений вооруженных сил республики в последней декаде сентября.

"Говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил", - сказал Муравейко в воскресенье в эфире гостелеканала СТВ.

"В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение", - добавил он.

Представитель белорусского Совбеза уточнил, что учения пройдут в конце сентября, "примерно с 20-го по 26-е".