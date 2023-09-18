S&P подтвердило рейтинги Саудовской Аравии А/А-1, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Саудовской Аравии в иностранной и национальной валютах "А/А-1".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
Аналитики S&P GR прогнозируют замедление роста ВВП Саудовской Аравии в 2023 году до 0,2%. По итогам прошлого года экономика страны увеличилась на 8,7%, что стало самым значительным подъемом среди государств G20.
Ослабление роста обусловлено глобальными экономическими условиями, включая сдержанное восстановление Китая, которые привели к уменьшению спроса на нефть в мире в конце 2022 года и начале этого года. В результате ОПЕК+ пришлось снизить объемы добычи, что негативно сказалось на саудовском нефтяном секторе, отмечается в сообщении агентства.
Тем не менее, это частично компенсируется сильным ростом ненефтяного ВВП страны. Кроме того, ограниченность предложения нефти на мировом рынке привела к тому, что цены на Brent поднялись выше $90 за баррель в начале сентября.
"Мы ожидаем, что начиная с 2024 года более высокий мировой спрос на нефть приведет к увеличению добычи в Саудовской Аравии, и это, наряду с подъемом в ненефтяном секторе, приведет к восстановлению темпов роста ВВП в среднем до 3,4% в 2024-2026 годах", - прогнозируют аналитики S&P GR.
Они ожидают, что объем производства нефти в стране в 2023 году будет составлять в среднем 9,6 млн б/с по сравнению с 10,6 млн б/с в прошлом году.
Brent в этом году, по оценке экспертов агентства, будет стоить в среднем $82 за баррель, в 2024-2026 гг - $85 за баррель.
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