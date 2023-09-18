Баку не хочет новой войны – глава СГБ Азербайджана

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев заявил, что Баку не хочет новой войны с Арменией, и призвал армян к совместному проживанию.
«Мы призываем армянское население к совместному проживанию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует скорейшее восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии (со стороны Армении – ИФ), и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч жителей, ставших переселенцами на своей родине», - сказал Нагиев в понедельник в Баку на международной конференции на тему «Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести».
Он также подчеркнул, что азербайджанцы и армяне могут проживать совместно. «Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Возникает вопрос, как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и имело достаточный авторитет в обществе», - отметил он.
По его словам, в отличие от моноэтнической Армении, Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной.
Нагиев добавил, что Баку призывает Ереван к более тесному сотрудничеству в вопросах, касающихся прояснения судеб пленных и заложников. «Мы надеялись, что Армения займет конструктивную позицию в этом вопросе, но наши ожидания не оправдались. Пользуясь возможностью, призываю Ереван к более тесному сотрудничеству в вопросах, касающихся судеб пленных и заложников», - подчеркнул глава СГБ.
Р.Ахмедов
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