В Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова - Песков

У Кремля нет информации о здоровье главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего вам сказать", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Отвечая на вопрос о возможном нахождении Кадырова в Москве в воскресенье и встрече с президентом, Песков пояснил: "нет, также мне нечего (сказать - ИФ). Нет, никаких встреч с Путиным не было".
На минувших выходных в различных анонимных телеграм-каналах появилась информация об ухудшении здоровья Кадырова, а также о том, что он может находиться в больнице в Москве. Сам глава республики накануне выложил в свой канал видео с призывом под ним "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".
Баку не хочет новой войны – глава СГБ Азербайджана
Алиев предложил создать в системе ООН спецмеханизм в отношении пропавших без вести
Глава МИД Азербайджана отправился в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии ГА ООН
Болгария в январе-июле увеличила импорт газа из Азербайджана в 2,3 раза г/г, направив на эти цели около 200 млн евро
Австралийский СПГ-завод Chevron возобновил работу в полном объеме после устранения неполадок
В Азербайджан за 7 мес. импортированы кондиционеры на $43 млн, холодильники - на $7 млн, стиральные машины - на $30 млн
Начат арбитражный процесс против Армении за экологический ущерб, нанесенный природе Азербайджана
Причины аварии станции «Луна-25» обнародуют в конце сентября
Google заплатит $93 млн за скрытое отслеживание истории местоположений пользователей
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС