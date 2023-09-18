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АПК 18.09.2023 15:43

Ульяновская область РФ отправила в Азербайджан 20 т молочной продукции

Ульяновская область РФ отправила в Азербайджан 20 тонн молочных продуктов, заявил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий области Михаил Семенкин.

«В ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» из Ульяновской области отправлена экспортная партия молочной продукции общим весом 20 тонн в Азербайджан», - сообщил Семенкин в своем телегарм-канале.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Семенкин отметил, что вся продукция соответствует требованиям Азербайджана, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний аккредитованных лабораторий, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено.

Х.Насирзаде

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Тэги: УЛЬЯНОВСК, ПРОДУКЦИЯ, МОЛОЧНАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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