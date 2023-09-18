Ульяновская область РФ отправила в Азербайджан 20 т молочной продукции

Ульяновская область РФ отправила в Азербайджан 20 тонн молочных продуктов, заявил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий области Михаил Семенкин. «В ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» из Ульяновской области отправлена экспортная партия молочной продукции общим весом 20 тонн в Азербайджан», - сообщил Семенкин в своем телегарм-канале. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Семенкин отметил, что вся продукция соответствует требованиям Азербайджана, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний аккредитованных лабораторий, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Х.Насирзаде

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