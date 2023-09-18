Более 53% населения Азербайджана верит в подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос с целью узнать, что думают граждане Азербайджана о возможности подписания мирного договора и установления дипломатических отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным сентябрьского опроса, которые опубликованы в понедельник на сайте ЦСИ, 53,1% опрошенных (полностью верят 22,1%, склонны верить 31%) в той или иной степени верят, что в ближайшем будущем Азербайджан и Армения подпишут мирный договор и установят дипломатические отношения.
В то же время 44,1% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения (не верят вовсе 33,1%, 11% склонны не верить).
Еще 2,8% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
В декабре 2022 года в сценарий подписания мирного договора в той или иной степени верили 55,7% опрошенных (полностью верили 26,7%, 29% были склонны верить), 40,5% респондентов не верили (29,5% не верили вовсе, 11% были склонны не верить), 3,8% - затруднились с ответом.
В сентябре 2022 года в подписание мирного договора и установление дипотношений между Азербайджаном и Арменией верили 53,5% опрошенных (полностью верили 28,3%, 25,2% были склонны верить), 43,1% - не верили (36,9% не верили вовсе, 6,2% были склонны верить), 3,4% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.
Опрос проводился в сентябре в ряде регионов Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет.
Р.Керимов
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