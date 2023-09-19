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19.09.2023 10:36

Банк Республика открыл новый филиал в Шабране

Банк Республика, являющийся одним из банков страны с широкой филиальной сетью, с целью повышения качества обслуживания клиентов и с учетом спроса на банковские услуги открыл свой 37-й пункт обслуживания в городе Шабран.

В филиале, расположенном на большой территории и оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов

Участвовавшее на мероприятии руководство Банка разрезало символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. Было отмечено, что в рамках программы стратегического развития банка, особое внимание уделяется как открытию новых, так и совершенствованию действующих филиалов.

В настоящее время Банк Республика имеет 34 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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