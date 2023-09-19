Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 186 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в августе 2023 года составила 498 тыс. б/с против показателя июля 2023 года на уровне 499 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В августе 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 620 тыс. баррелей (в июле 621 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 498 тыс. баррелей, конденсат - 122 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

До конца 2023 года квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в августе сделку ОПЕК+ выполнил на 137,3% (отставал от квоты ОПЕК+ на 186 тыс. б/с - ИФ).

Н.Аббасова