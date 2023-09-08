Добыча нефти в Азербайджане в августе 2023 года составила 500 тыс. б/с. Об этом говорится в обзоре Platts, проведенном S&P Global Commodity Insights, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

На август квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 184 тыс. б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране в августе 2023 года.

Р.Керимов