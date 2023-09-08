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ТЭК 08.09.2023 11:10

Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 184 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в августе 2023 года составила 500 тыс. б/с. Об этом говорится в обзоре Platts, проведенном S&P Global Commodity Insights, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

На август квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 184 тыс. б/с.

Минэнерго Азербайджана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране в августе 2023 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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