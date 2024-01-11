Казахстан в декабре превысил квоту ОПЕК+ на 10 тыс. б/с - S&P

Добыча нефти в Казахстане в декабре 2023 года составила 1,56 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

На декабрь квота страны по добыче в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,55 млн б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Казахстан в декабре превысил квоту ОПЕК+ на 10 тыс. б/с.

Минэнерго республики пока не предоставило данные по нефтедобыче за прошлый месяц.