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ТЭК 05.03.2024 15:28

Казахстан не планирует менять прогноз нефтедобычи на 2024г из-за обязательств в рамках ОПЕК+

Казахстан не планирует корректировать прогноз добычи нефти на 2024 год, несмотря на взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по снижению добычи, заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Прогноз меняться не будет. Добровольные обязательства перед ОПЕК будут действовать во время первого и второго квартала, по итогам которых мы будем смотреть за конъюнктурой цен на рынках нефти и складывающимся балансом спроса и предложения. В целом мы имеем возможность при необходимости компенсировать эти объемы в последующие периоды", - сказал Саткалиев на пресс-конференции во вторник в Астане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ОПЕК, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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