Казахстан не планирует менять прогноз нефтедобычи на 2024г из-за обязательств в рамках ОПЕК+

Казахстан не планирует корректировать прогноз добычи нефти на 2024 год, несмотря на взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по снижению добычи, заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.
"Прогноз меняться не будет. Добровольные обязательства перед ОПЕК будут действовать во время первого и второго квартала, по итогам которых мы будем смотреть за конъюнктурой цен на рынках нефти и складывающимся балансом спроса и предложения. В целом мы имеем возможность при необходимости компенсировать эти объемы в последующие периоды", - сказал Саткалиев на пресс-конференции во вторник в Астане.
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