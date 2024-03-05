Казахстан не планирует менять прогноз нефтедобычи на 2024г из-за обязательств в рамках ОПЕК+

Казахстан не планирует корректировать прогноз добычи нефти на 2024 год, несмотря на взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по снижению добычи, заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Прогноз меняться не будет. Добровольные обязательства перед ОПЕК будут действовать во время первого и второго квартала, по итогам которых мы будем смотреть за конъюнктурой цен на рынках нефти и складывающимся балансом спроса и предложения. В целом мы имеем возможность при необходимости компенсировать эти объемы в последующие периоды", - сказал Саткалиев на пресс-конференции во вторник в Астане.