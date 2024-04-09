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ТЭК 09.04.2024 15:30

КазТрансОйл осуществляет транспортировку нефти в период режима ЧС в штатном режиме

Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" осуществляется в штатном режиме в условиях чрезвычайной ситуации из-за паводков в 10 регионах Казахстана, сообщила пресс-служба компании.

"Угроза подтопления производственных объектов АО "КазТрансОйл" отсутствует. Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным министерством энергетики Казахстана", - говорится в информации.

Отмечается, что транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме.

Производственные объекты ТОО "МунайТас", ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", ТОО "Магистральный Водовод" работают штатно, уточнили в компании.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов. Входит в группу "КазМунайГаз". Владеет сетью трубопроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

В Казахстане сложилась тяжелая ситуация с весенними паводками, особенно пострадали Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кустанайская и Павлодарская области. Нынешние паводки - самые масштабные за последние 80 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКА


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