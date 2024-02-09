Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с - S&P

Добыча нефти в Казахстане в январе 2024 года составила 1,56 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

На январь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,468 млн б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с.

Минэнерго Казахстана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране за прошедший месяц.