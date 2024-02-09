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ТЭК 09.02.2024 13:02

Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с - S&P

Добыча нефти в Казахстане в январе 2024 года составила 1,56 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

На январь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,468 млн б/с.

Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с.

Минэнерго Казахстана пока не предоставило данные по нефтедобыче в стране за прошедший месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, НЕФТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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