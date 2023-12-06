Минэнерго Казахстана начало обсуждать с НК сокращение добычи в 2024г в рамках новых обязательств ОПЕК+

Министерство энергетики Казахстана начало переговорный процесс с крупными нефтедобывающими компаниями о сокращении ими добычи в 2024 году в рамках взятых республикой новых обязательств перед ОПЕК+, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов.

"Министерство начало переговоры с акционерами крупных нефтедобывающих компаний о сокращении добычи нефти. Рассматриваются приемлемые варианты и объемы сокращения", - сообщил Ильясов, отвечая на запрос агентства.

Он подчеркнул, что Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября."Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки", - сказал советник.

Как сообщалось, Казахстан осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года. Это сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. б/с, объявленному Казахстаном ранее, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.