Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0183 GBR   2.1426 TRY   0.0588

Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 72.32 -0.72 Brent 77.20 -0.83

ТЭК 06.12.2023 10:44

Минэнерго Казахстана начало обсуждать с НК сокращение добычи в 2024г в рамках новых обязательств ОПЕК+

Министерство энергетики Казахстана начало переговорный процесс с крупными нефтедобывающими компаниями о сокращении ими добычи в 2024 году в рамках взятых республикой новых обязательств перед ОПЕК+, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов.

"Министерство начало переговоры с акционерами крупных нефтедобывающих компаний о сокращении добычи нефти. Рассматриваются приемлемые варианты и объемы сокращения", - сообщил Ильясов, отвечая на запрос агентства.

Он подчеркнул, что Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября."Наши обязательства в первом квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки", - сказал советник.

Как сообщалось, Казахстан осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года. Это сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. б/с, объявленному Казахстаном ранее, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК


Похожие новости


Суточная добыча нефти снизилась в Казахстане на 15% Алиев и Токаев обсудили вопросы увеличения поставок казахстанской нефти через Азербайджан Казахстан в октябре превысил квоту ОПЕК+ на 10 тыс. б/с - S&P Казахстан планирует в 2024г добыть до 94 млн т нефти - глава Минэнерго Венгрия открыта к возможности увеличения поставок казахстанской нефти Астана готова нарастить поставки нефти во Францию, видит потенциал в поставках урана Казахстан готов увеличить поставки нефти в Узбекистан при выгодных условиях Транзит казахстанской нефти по БТД в апреле-сентябре превысил 0,6 млн т – Шахбазов Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по Дружбе - Токаев Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023г из-за последствий энергоаварии на западе страны

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az