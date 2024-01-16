Казахстан планирует в 2024г прокачать по БТД такой же объем нефти, что и в 2023-м - 1,5 млн тонн

Казахстан планирует в 2024 году прокачать по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) такой же объем нефти, что и в 2023 году, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики Казахстана.

"По БТД такие же планы на 2024 год - 1,5 млн тонн нефти", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.

Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал поставки по БТД в прошлом году. ГНКАР и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.