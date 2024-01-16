Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

ТЭК 16.01.2024 16:14

Казахстан планирует в 2024г прокачать по БТД такой же объем нефти, что и в 2023-м - 1,5 млн тонн

Казахстан планирует в 2024 году прокачать по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) такой же объем нефти, что и в 2023 году, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики Казахстана.

"По БТД такие же планы на 2024 год - 1,5 млн тонн нефти", - говорится в ответе Минэнерго на запрос агентства.

Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал поставки по БТД в прошлом году. ГНКАР и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, НЕФТЬ, БТД, БТД, ПЛАНЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Казахстан договаривается с Азербайджаном о транспортировке по трубопроводу Баку-Супса до 3 млн тонн нефти в год КТК приостанавливал отгрузки нефти в январе из-за штормов, изучает расширение резервуарного парка Казахстан в 2023г добыл около 90 млн т нефти - глава Минэнерго КазТрансОйл в 2023г нарастил экспорт нефти из порта Актау в Баку в 5,6 раза Казахстан в декабре превысил квоту ОПЕК+ на 10 тыс. б/с - S&P Казахстан выполняет обязательства по снижению реэкспорта товаров двойного назначения в РФ Минэнерго США увеличило прогноз по добыче жидких углеводородов в Казахстане в 2024г Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы КазМунайГаз намерен увеличить добычу газа на новых месторождениях до 6,7 млрд куб. м в год к 2030г В Казахстане ввели обязательную дактилоскопию для иностранцев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az