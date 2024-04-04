Китайская Sinopec официально вошла в проект «Полиэтилен» в Казахстане

Китайская компания Sinopec официально стала соучредителем ТОО "Силлено", которое занимается строительством полиэтиленового завода в Казахстане, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в "КазМунайГазе" (КМГ).
"Да, подтверждаем", - ответили в пресс-службе КМГ на запрос агентства об официальном вхождении китайской компании в проект "Полиэтилен".
Поясняется, что доли в проекте распределены следующим образом: "КазМунайГаз" - 40%, "СИБУР" - 30%, Sinopec - 30%.
Как следует из сообщения КМГ на KASE, "КазМунайГаз" прекратил владеть 20% в ТОО "Силлено" с 29 марта.
До настоящего времени доля КМГ в "Силлено" составляла 49,9%, его дочернего ТОО "KMG Petrochem" - 10,1%. "СИБУР" ранее владел 40%.
Проект "Полиэтилен" предполагает строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год в Атырауской области на западе Казахстана.
В ноябре 2022 года госфонд "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", "СИБУР Холдинг" и участники компаний-операторов нефтегазохимических проектов "Полипропилен" и "Полиэтилен" подписали основные документы по созданию совместных предприятий на базе Kazakhstan Petrochemical Industries и ТОО "Силлено" (проект "Полиэтилен"). Стороны определили условия партнерства в СП, в частности, инвестирование в проект, а также порядок реализации готовой продукции предприятия.
В мае 2023 года подписано соглашение о вхождении китайской Sinopec в проект "Полиэтилен" в качестве полноправного партнера.
Оценочная стоимость проекта - $7,7 млрд. Ожидается, что завод будет достроен в 2028 году.
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