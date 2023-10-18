Президент Казахстана согласен с утверждением, что если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с председателем КНР Си Цзиньпином в том, что если в Китае будет хорошо, то хорошо будет всем государствам.

"Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции "Один пояс, один путь" и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам". Я согласен с этим", - заявил Токаев на переговорах в Пекине с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунином.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, в ходе встречи собеседники отметили важность продолжения активного политического диалога на всех уровнях, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.