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СНГ 18.10.2023 15:13

Президент Казахстана согласен с утверждением, что если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с председателем КНР Си Цзиньпином в том, что если в Китае будет хорошо, то хорошо будет всем государствам.

"Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции "Один пояс, один путь" и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам". Я согласен с этим", - заявил Токаев на переговорах в Пекине с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунином.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, в ходе встречи собеседники отметили важность продолжения активного политического диалога на всех уровнях, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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