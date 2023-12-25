Президент Казахстана призвал партнеров по ЕАЭС готовиться к возможному замедлению темпов роста экономики в 2024г

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег из ЕАЭС готовиться к грядущим в 2024 году вызовам.

"Мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами, от 1,5 до 3%. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики, с рынком в 2,6 трлн долларов, возможно, также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать существующие экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции", - сказал Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей Союза.

"Считаем, что участники ЕАЭС в своих действиях и решениях должны исходить именно из этой повестки дня. Поэтому одной из приоритетных задач, на мой взгляд, является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики", - добавил Токаев.