Токаев заявил, что Казахстан и Россия всегда будут работать вместе

Казахстан всегда будет с Россией, несмотря на "потрясения" в мире. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе", - заявил казахстанский лидер, подчеркнув, что Россия играет важную роль в мире.

В.Алиев