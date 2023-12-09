Токаев заявил, что Казахстан и Россия всегда будут работать вместе

Казахстан всегда будет с Россией, несмотря на "потрясения" в мире. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews.
"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе", - заявил казахстанский лидер, подчеркнув, что Россия играет важную роль в мире.
В.Алиев
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