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Регион 09.12.2023 20:30

Токаев заявил, что Казахстан и Россия всегда будут работать вместе

Казахстан всегда будет с Россией, несмотря на "потрясения" в мире. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе", - заявил казахстанский лидер, подчеркнув, что Россия играет важную роль в мире.

В.Алиев

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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