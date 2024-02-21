Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность первого международного турнира "Игры будущего", который пройдет в Казани, и предложил провести следующие игры в Казахстане.
"Действительно, "Игры будущего" - это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом", - сказал Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Казани.
"Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие "Игры будущего" прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией", - подчеркнул президент Казахстана.
Со своей стороны Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего".
"Я много раз подчеркивал, и еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран - 104 страны с разных континентов. Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом", - отметил президент РФ.
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