Токаев предложил построить ВОЛС по маршруту Россия-Казахстан-Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран.
"Предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на Евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне", - считает глава Казахстана.
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