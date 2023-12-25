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Транспорт и связь 25.12.2023 23:30

Токаев предложил построить ВОЛС по маршруту Россия-Казахстан-Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран.

"Предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на Евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне", - считает глава Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТЕЛЕКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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