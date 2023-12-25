Токаев предложил построить ВОЛС по маршруту Россия-Казахстан-Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил построить волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран.

"Предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на Евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне", - считает глава Казахстана.