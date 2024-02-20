Азербайджан в 2023г сократил импорт пшеницы из Казахстана на 47%, закупки в РФ выросли на 1%

Азербайджан в 2023 году увеличил закупки пшеницы в РФ на 0,9% - до 1 млн 17,453 тыс. тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В 2023 году Россия поставила в Азербайджан пшеницы на сумму $250 млн 412,49 тыс. (спад на 25,8%).

Таким образом, российская пшеница поставлялась в Азербайджан по цене $246,11 за 1 т (годом ранее $334,79).

Поставки пшеницы в Азербайджан из Казахстана в 2023 году составили 152,405 тыс. тонн (спад на 46,6%) на сумму $51 млн 77,93 тыс. (спад на 46,7%).

В среднем тонна казахстанской пшеницы обошлась Азербайджану в $335,14 (годом ранее $342,12).

В целом, на Россию пришлось 87% поставок пшеницы в Азербайджан, на Казахстан - 13%.

Как сообщалось ранее, импорт пшеницы в Азербайджан в 2023 году составил 1 млн 175,341 тыс. тонн, что на 9,1% меньше показателя 2022 года.

Б.Рустамбеков