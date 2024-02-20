Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0184 GBR   2.1397 TRY   0.055

Цена на нефть

19.02 $/bbl +/- WTI 79.19 0.00 Brent 83.56 +0.09

АПК 20.02.2024 14:13

Азербайджан в 2023г сократил импорт пшеницы из Казахстана на 47%, закупки в РФ выросли на 1%

Азербайджан в 2023 году увеличил закупки пшеницы в РФ на 0,9% - до 1 млн 17,453 тыс. тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В 2023 году Россия поставила в Азербайджан пшеницы на сумму $250 млн 412,49 тыс. (спад на 25,8%).

Таким образом, российская пшеница поставлялась в Азербайджан по цене $246,11 за 1 т (годом ранее $334,79).

Поставки пшеницы в Азербайджан из Казахстана в 2023 году составили 152,405 тыс. тонн (спад на 46,6%) на сумму $51 млн 77,93 тыс. (спад на 46,7%).

В среднем тонна казахстанской пшеницы обошлась Азербайджану в $335,14 (годом ранее $342,12).

В целом, на Россию пришлось 87% поставок пшеницы в Азербайджан, на Казахстан - 13%.

Как сообщалось ранее, импорт пшеницы в Азербайджан в 2023 году составил 1 млн 175,341 тыс. тонн, что на 9,1% меньше показателя 2022 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПШЕНИЦА


Похожие новости


Россия просит Казахстан увеличить поставки куриных яиц КТК приостанавливал отгрузки нефти в январе из-за штормов, изучает расширение резервуарного парка Казахстан выполняет обязательства по снижению реэкспорта товаров двойного назначения в РФ Токаев предложил построить ВОЛС по маршруту Россия-Казахстан-Иран Казахстан завершил ратификацию поправок к соглашению с РФ по поставкам нефти и нефтепродуктов Казахстан и РФ согласовали возможность транспортировки казахстанской нефти в ФРГ в 2024г до 1,2 млн т Токаев заявил, что Казахстан и Россия всегда будут работать вместе Парламент Казахстана ратифицировал поправки в соглашение с РФ по поставкам нефти и нефтепродуктов Песков назвал проявлением «информационных войн» нелицеприятные оценки на Западе отношений между РФ и Казахстаном Путин вряд ли успеет навестить Назарбаева в ходе однодневного визита в Казахстан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az