Казахстан завершил ратификацию поправок к соглашению с РФ по поставкам нефти и нефтепродуктов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику от 9 декабря 2010 года", его текст опубликован в среду в официальных СМИ.
Основной целью протокола является исключение в статье 3 данного соглашения применения в РФ временного периодического таможенного декларирования при поставках российских нефтепродуктов в Казахстан.
По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, указанной статьей было установлено, что нефть и нефтепродукты, вывозимые с 1 января 2014 года из РФ в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.
"В 2019 году российская сторона вышла с предложением о внесении изменения в статью 3 двустороннего соглашения. Предложение заключалось в продолжении статистического учета в РФ посредством таможенного декларирования, но исключив применение процедуры временного периодического декларирования при поставках нефтепродуктов в Казахстан, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022-2024 годах", - отметил министр.
По мнению главы Минэнерго, отмена применения временного периодического декларирования при вывозе российских нефтепродуктов в Казахстан положительно отразится на казахстанских предпринимателях, позволив им самим выбирать продавца, условия поставки по выгодной для них цене.
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