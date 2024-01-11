Казахстан выполняет обязательства по снижению реэкспорта товаров двойного назначения в РФ

Казахстан выполняет международные обязательства по сокращению реэкспорта товаров двойного назначения в Россию, заявил казахстанский министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
"Господин О`Салливан (спецпосланник ЕС по санкциям - ИФ-К) был удовлетворен уровнем организации работ, связанных с выполнением наших международных обязательств по экспортному контролю. Наблюдается динамика снижения поставок определенной группы товаров, на это тоже было обращено внимание, детально обсуждали, цифры приводились. (...) Я могу сказать, что сегодня Казахстан выполняет свои обязательства надлежащим образом", - сообщил Шаккалиев на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос о действиях Казахстана по прекращению поставок подсанкционных товаров в РФ.
Отвечая на вопрос, есть ли в Казахстане компании, которые в обход санкций поставляют товары в Россию, министр заверил, что за последние полгода таких компаний не было.
"Компании, которые нарушают (санкции - ИФ-К) и находятся в поле зрения наших западных партнеров - их сегодня нет по факту за эти полгода. Товарооборот был, мы это не скрываем, но вы же знаете, со стороны наших западных партнеров, интеграционных объединений списки же корректируются. И у нас перечень продукции, подлежащей экспортному контролю (корректируется - ИФ-К). Смотря что за базу брать", - объяснил глава Минторговли.
В ноябре 2023 года специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан заявлял, что Казахстан значительно снизил реэкспорт товаров двойного назначения в Россию, но отмечается рост экспорта других товаров.
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