Россия не просила у Казахстана бензин, наоборот, поставляет его в страну - Минэнерго РФ

Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок, заявили "Интерфаксу" в российском ведомстве.
В понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия попросила Казахстан быть готовым предоставить 100 тыс. тонн бензина на случай возникновения дефицита, усугубленного атаками украинских беспилотников и перебоями в производстве. В Казахстане также опровергли такую просьбу от РФ, отметив, что у самих нехватка бензина.
Более того, заявили в российском Минэнерго, Россия поставляет бензин в Казахстан, несмотря на действие запрета на экспорт бензина. "В соответствии с прогнозными индикативными балансами, поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены. При этом сохраняется возможность поставок автомобильного бензина из России в Казахстан до 285 тыс. тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и данные поставки осуществляются", - заявили в Минэнерго.
В России с марта до сентября действует запрет на экспорт товарного бензина, за рядом исключений, в частности, поставки страны ЕАЭС и по межправительственным соглашениям.
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