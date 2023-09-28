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СНГ 28.09.2023 19:03

Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении РФ - Токаев

Астана будет соблюдать режим санкций в отношении России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.

Видео с высказываниями главы государства распространил ряд СМИ в соцсетях.

Как сообщалось, президент Казахстана прибыл в четверг в Германию с официальным визитом, где проведет переговоры с германскими властями, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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