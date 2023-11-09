Транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан укрепляет энергобезопасность в Центральной Азии - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поставки российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана укрепляют энергетическую безопасность в Центральной Азии.

"Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательное событие стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности в Центральной Азии", - сказал Токаев.

Он напомнил также, что начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тыс. тонн в год с компанией "Татнефть", завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" заявлял, что этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии.

7 октября прошла церемония начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.