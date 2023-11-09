Транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан укрепляет энергобезопасность в Центральной Азии - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поставки российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана укрепляют энергетическую безопасность в Центральной Азии.
"Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательное событие стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности в Центральной Азии", - сказал Токаев.
Он напомнил также, что начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тыс. тонн в год с компанией "Татнефть", завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" заявлял, что этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии.
7 октября прошла церемония начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Алиев и Мирзиёев обсудили перспективы углубления двусторонних отношений
Азербайджан готов принять следующий саммит ОЭС - Алиев
Алиев и Какар обсудили расширение торгово-экономических отношений Азербайджана и Пакистана
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Каир критикует международное сообщество за молчание по поводу действий Израиля в Газе
В Иране отрицают обвинения G7 в бесконтрольном развитии ядерной программы
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире