Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отводит Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) важную роль в укреплении транзитного потенциала страны.

"В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Для этого нужно объединить усилия со странами партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией", - заметил Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, предстоит построить новый "сухой порт" на переходе "Бахты", ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль ТМТМ.

"Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами без исключения, включая Россию, Китай, наших соседей по Центральной и Южной Азии", - подчеркнул Токаев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2023 году может увеличиться на 17,6% по сравнению с показателем 2022 года - до 2 млн тонн. Ожидается, что до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн в год.