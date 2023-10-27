Контракт QazaqGaz и Petrochina предусматривает возможность экспорта казахстанского газа до 10 млрд куб. м в год

Заключенный контракт между казахстанской QazaqGaz и китайской Petrochina предусматривает возможность экспорта казахстанского газа до 10 млрд кубометров в год, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"Речь идет о том, что в настоящее время у компании QazaqGaz есть экспортный контракт по поставке казахстанского газа в КНР. Раньше объемы определялись с возможностью поставки до 10 млрд кубометров в год. Теперь (после заключения контракта - ИФ-К) практически данный контракт был продлен. То есть речь идет о возможностях поставки газа в КНР компанией QazaqGaz", - сказал Саткалиев журналистам, отвечая на просьбу уточнить, о каком объеме поставок может идти речь в рамках подписанного контракта между компаниями.
Как сообщалось, 17 октября в рамках визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Китай QazaqGaz и PetroChina International подписали новый контракт по экспорту газа на 2023-2026 годы.
QazaqGaz является портфельной компанией госфонда "Самрук-Казына". Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
В совокупности QazaqGaz эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тыс. км, в том числе 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд кубометров и газораспределительными сетями протяженностью около 56 тыс. км.
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