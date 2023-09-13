Токаев обсудил с руководством ряда китайских компаний поставки редких металлов из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял руководителей китайских компаний LY iTECH Цзэна Фанциня и HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, сообщила пресс-служба главы государства.
"Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий. Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.
Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана, отмечается в сообщении.
LY iTECH является мировым производителем высокоточных электронных компонентов для бытовой электроники.
Huagong Tech Co., Ltd. (HGTECH) производит лазерное оборудование и электронные компоненты, разрабатывает компьютерное программное обеспечение и предоставляет услуги по интеграции компьютерных систем.
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