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СНГ 13.09.2023 20:37

Токаев обсудил с руководством ряда китайских компаний поставки редких металлов из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял руководителей китайских компаний LY iTECH Цзэна Фанциня и HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, сообщила пресс-служба главы государства.

"Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий. Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана, отмечается в сообщении.

LY iTECH является мировым производителем высокоточных электронных компонентов для бытовой электроники.

Huagong Tech Co., Ltd. (HGTECH) производит лазерное оборудование и электронные компоненты, разрабатывает компьютерное программное обеспечение и предоставляет услуги по интеграции компьютерных систем.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, РЕДКИЕ, МЕТАЛЛЫ


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