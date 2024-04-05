КТЖ, китайская CRCT, Hyundai и GM договорились о ж/д транзите через Казахстан автозапчастей в Ц.Азию

АО "KTZ Express" ("дочка" национального ж/д перевозчика "Казахстан темир жолы", КТЖ) в Сеуле достигло договоренности с китайской ж/д компанией China Railway Container Transport Corp. (CRCT) и автомобильными концернами Hyundai и General Motors (GM) об осуществлении транзитных перевозок автозапчастей из Южной Кореи через Казахстан в страны Центральной Азии.
Как сообщила пресс-служба КТЖ, в ходе рабочей встречи, организаторами которой выступили китайские CRCT и Lianyungang Port Group (LPG), обсуждались вопросы оптимизации процесса перевозок, а также развитие транзитных перевозок из Китая. Заместитель гендиректора по логистике АО "KTZ Express" Айбек Капар ознакомил участников с текущими возможностями транзита грузов через территорию Казахстана, уделив отдельное внимание условиям перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
"По итогам встречи достигнуты важные для казахстанской стороны договоренности об осуществлении транзитных перевозок запасных автомобильных частей из Кореи в страны Центральной Азии. KTZ Express совместно с China Railway Container Transport и автомобильными концернами Hyundai и General Motors планируют приступить к поставкам в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.
Как сообщал ранее заместитель министра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев, объем грузоперевозок по ТМТМ за 2023 год возрос на 65%, а в текущем году его планируется увеличить еще на 43% и довести до 4,2 млн тонн.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что ТМТМ имеет возможности для увеличения грузоперевозок до 10 млн тонн в год.
"Казахстан темир жолы" - транспортно-логистическая компания, контролируется государством. Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры. АО "KTZ Express" - мультимодальная транспортно-логистическая компания.
Lianyungang Port Group Co. Ltd предоставляет, в частности, услуги по эксплуатации порта, осуществляет погрузочно-разгрузочные работы, складирование, транзит, контейнерную логистику, перевозку сыпучих грузов.
General Motors производит в Южной Корее автомобили марок Chevrolet, GMC, Cadillac.
СЭЗ Алят получит земельный участок в 4,3 тыс. га
На кладбище в селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны Азербайджана
Азербайджана и Черногория провели первые консульские консультации
Генпрокуратура Азербайджана продолжает разбирательство по экологическим преступлениям, совершенным Арменией - генпрокурор
До 20% планируется увеличить взаимный турпоток между Азербайджаном и Петербургом
Памятник Узеиру Гаджибекову откроют в Петербурге в сентябре 2025 года
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Глава МИД Норвегии не исключил введения войск в Украину в долгосрочной перспективе
Выборы в Нацсобрание и Европарламент пройдут в июне в Болгарии
ЕС обещает Армении гранты на 270 млн евро, США предоставят $65 млн
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Вкладывайте в Yelo Bank, получайте доход 11%!
AccessBank присоединился к проекту «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы