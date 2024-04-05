КТЖ, китайская CRCT, Hyundai и GM договорились о ж/д транзите через Казахстан автозапчастей в Ц.Азию

АО "KTZ Express" ("дочка" национального ж/д перевозчика "Казахстан темир жолы", КТЖ) в Сеуле достигло договоренности с китайской ж/д компанией China Railway Container Transport Corp. (CRCT) и автомобильными концернами Hyundai и General Motors (GM) об осуществлении транзитных перевозок автозапчастей из Южной Кореи через Казахстан в страны Центральной Азии.

Как сообщила пресс-служба КТЖ, в ходе рабочей встречи, организаторами которой выступили китайские CRCT и Lianyungang Port Group (LPG), обсуждались вопросы оптимизации процесса перевозок, а также развитие транзитных перевозок из Китая. Заместитель гендиректора по логистике АО "KTZ Express" Айбек Капар ознакомил участников с текущими возможностями транзита грузов через территорию Казахстана, уделив отдельное внимание условиям перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

"По итогам встречи достигнуты важные для казахстанской стороны договоренности об осуществлении транзитных перевозок запасных автомобильных частей из Кореи в страны Центральной Азии. KTZ Express совместно с China Railway Container Transport и автомобильными концернами Hyundai и General Motors планируют приступить к поставкам в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщал ранее заместитель министра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев, объем грузоперевозок по ТМТМ за 2023 год возрос на 65%, а в текущем году его планируется увеличить еще на 43% и довести до 4,2 млн тонн.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что ТМТМ имеет возможности для увеличения грузоперевозок до 10 млн тонн в год.

"Казахстан темир жолы" - транспортно-логистическая компания, контролируется государством. Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры. АО "KTZ Express" - мультимодальная транспортно-логистическая компания.

Lianyungang Port Group Co. Ltd предоставляет, в частности, услуги по эксплуатации порта, осуществляет погрузочно-разгрузочные работы, складирование, транзит, контейнерную логистику, перевозку сыпучих грузов.

General Motors производит в Южной Корее автомобили марок Chevrolet, GMC, Cadillac.