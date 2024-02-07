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СНГ 07.02.2024 11:05

Токаев поручил ускорить обновление вагонного парка в Казахстане и устранить дефицит контейнеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по обновлению вагонов в республике, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка.

"В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли. А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в среду в Астане.

Он также отметил необходимость реализовать намеченные проекты по расширению магистральной ж/д сети (+ 1,3 тыс. км к 2028 году) и поручил активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны.

"Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов", - сказал Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЖЕЛДОРОГА, ВАГОНЫ, ПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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