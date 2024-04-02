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ТЭК 02.04.2024 12:10

Остаточные извлекаемые запасы нефти на Карачаганаке в Казахстане превышают 250 млн т

Остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата на Карачаганаке по состоянию на 1 января 2024 года составляли 253,2 млн тонн, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства во вторник.

Остаточные извлекаемые запасы газа на этом месторождении - 791,7 млрд кубометров, сказал Саткалиев.

Он добавил, что в рамках плана будущего освоения месторождения предусмотрена реализация инвестиционных проектов расширения Карачаганака (срок реализации - 2020-2028 годы), которая позволяет поддержать полку добычи на уровне 11 млн тонн в год.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет соглашению о разделе продукции (СРП), осуществляет международный консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (KPO) в составе Shell (29,25%) (через 100% аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАРАЧАГАНАК, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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