Казахстан хочет пройти оценку безопасности полетов по стандартам FAA для запуска рейсов в США

АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) подписало соглашение с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) о проведении предварительной международной оценки безопасности полетов (IASA), сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Казахстана.
"В соглашении изложен совместный подход к процессу предварительной оценки IASA, включая обмен информацией, техническую помощь и мероприятия по наращиванию потенциала. Данное соглашение позволит усилить сотрудничество ААК, КГА и FAA по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в Казахстане", - говорится в сообщении.
В рамках предварительной оценки IASA FAA оценивает, как соблюдают международные стандарты ИКАО по безопасности полетов органы гражданской авиации стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты, осуществляют полеты в США или участвуют в кодшеринговых соглашениях с американскими авиакомпаниями.
"Предварительная оценка IASA направлена на получение в дальнейшем статуса от FAA категории 1, который позволит запустить прямое авиасообщение между Казахстаном и США казахстанским авиакомпаниям при наличии соответствующих воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana планировала начать полеты в США в 2025 году, когда получит в свое распоряжение лайнеры Boeing-787 Dreamliner.
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